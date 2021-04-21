نقيب الأطباء لـوطن: المحكمة العليا ترد دعوى قدمتها الحكومة ضد إضراب الأطباء

وطن: قال نقيب الأطباء د.شوقي صبحة لـوطن، أن المحكمة العليا ردت دعوى قدمتها الحكومة ضد إضراب نقابة الأطباء الأخير.

وأوضح صبحة أن المحكمة عقدت أمس، جلسة للنظر في دعوى الحكومة، وتم تأجيل القرار إلى اليوم، حيث ردت الدعوى.

وقبل أكثر من أسبوعين بدأت نقابة الأطباء إجراءات احتجاجية وصلت حد الإضراب عن العمل، للضغط على الحكومة لإجبارها على الاستجابة لمطالبها النقابية المتعلقة بالعلاوات.

ويأتي قرار المحكمة اليوم، بعد قرار سابق أصدرته ذات المحكمة بتاريخ (25/3/2021) قضى بوقف إضراب الأطباء الذي أعلن عنه من قبل نقابة الأطباء الشهر الماضي، بعد دعوى تقدمت بها وزارة الصحة والنائب العام.