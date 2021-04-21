حضارة تطلق حملة "أهـلًا رمضـان" وتطرح عرض مميز على "حضارةTV" لجميع مشتركيها الحاليين

وطن: أطلقت شركة حضارة للاستثمار التكنولوجي وهي إحدى شركات مجموعة الاتصالات الفلسطينية حملتها الإعلانية بمناسبة شهر رمضان المبارك تحت شعار “ أهــلًا رمضــان “ استهلالًا بشهر الخير واللمات العائلية المميزة على جهاز حضارةTV.

وأوضحت الشركة أن حملة “ أهلًا رمضــان “ مستمرة حتى 20 رمضان و تمنح جميع المشتركين الحاليين الذين لا يملكون جهاز حضارة TVعرض مميز عليه بسعر 99 شيقل فقط، كما أنه متاح أيضًا لجميع مشتركي حضارةTV الحاليين في حال أراد طلب جهاز إضافي لديه.

وبمناسبة الإعلان عن إطلاق الحملة الجديدة قال السيد يوسف الخطيب مدير دائرة التسويق في حضارة "ننتهز الفرصة لنتقدم بأحر التهاني لجميع مشتركينا بمناسبة شهر رمضان المبارك الذي نحرص على استقباله كل عام مع مشتركينا بعروض مميزة على خدمات الإنترنت وخصوصًا جهاز “حضارةTV”؛ لما يضفيه من أجواء اللمة العائلية في البيت الفلسطيني من خلال المحتوى الشيق والمتجدد في هذا الشهر".

مضيفًا " تمكنا دائمًا من تعزيز مكانة منصة حضارةTV كرائدة المحتوى الترفيهي في فلسطين، وتزامنًا مع شهر رمضان المبارك قمنا بتطوير وتحديث محتوى التطبيقات حسب توجهات المشتركين وتلبية لتطلعاتهم في الحصول على خدمات ذات مستوى عالٍ، حيث تعرض المنصة مجموعة متنوعة من القنوات والمسلسلات والبرامج الرمضانية المميزة التي تعزز من تجربة المشترك مع التلفزيون المنزلي عبر الإنترنت ".

وأعرب الخطيب أخيرًا عن أمله في أن تكون عروض خدمات الإنترنت المقدمة من حضارة لهذا العام إسهامًا جديدًا وقيمة مضافة لجميع المشتركين خصوصًا في ظل التطور التكنولوجي المستمر والأزمات العالمية والإقليمية وزيادة اعتماد المشتركين على الإنترنت في حياتهم اليومية .

وعن كيفية الاشتراك أوضحت الشركة أن على الراغبين بالاستفادة من الحملة زيارة أحد معارضنا الرئيسية المنتشرة وموزعينا المعتمدين في الضفة الغربية، أو الاتصال على رقم خدمة المبيعات 1700100100.

للمزيد من التفاصيل عن الحملة يمكن زيارة موقع حضارة الإلكتروني على الرابط (https://www.hadara.ps/campaigns).