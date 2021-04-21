صلاح الدين موسى يكتب لـوطن: الانتخابات في القدس افكار واطار للعمل المقاوم!!!

الموقف السياسي من رفض اجراء الانتخابات دون القدس امرا له مسوغ وطني وديني، الا اننا يجب ان نفصل ما بين الموقف السياسي والخطوات الواجبة على الكل الوطني اتخاذه، علينا ان ندرك ان جبريل الرجوب وصالح العاروري يبذلان كل جهد لإجراء الانتخابات، بالمقابل على ما يبدو ان اسماعيل هنية وحسين الشيخ وماجد فرج وعدد من فصائل اليسار يرغبون بتأجيل الانتخابات. ابو مازن على ما يبدو انه مصمم على اجراء الانتخابات.

انصار دحلان يعلنون رفضهم للتأجيل، ولم يطرحوا لغاية الان مفهوم محدد، الا ما كتبه سفيان ابو زايده بهذا الخصوص قبل ايام. الكتل المترشحة وشخصيات مستقلة ومؤسسات مجتمع مدني كلها دعت الى ايجاد صيغ للاشتباك مع الاحتلال، ومنهم من طرح وضع الصناديق في المسجد الاقصى وكنسية القيامة ، ومنهم من رحب او عارض فكرة وضع الصناديق في الممثليات الاوروبية داخل القدس المحتلة ومنهم من دعا الى وضع الصناديق في مدارس وكالة الغوث ومدارس الاوقاف. المهم انه التبس علينا الموقف السياسي مع الخطوات الاجرائية في التعامل مع ملف الانتخابات في القدس وكأن اسرائيل ستتيح اجراء الانتخابات في الضفة وغزة! حيث ابلغ مدير الشاباك الرئيس ابو مازن برفض اجراء الانتخابات، وسط كل ذلك باشرت الحكومة الفلسطينية بفتح البلاد دون أي مقدمات او قيود على الحركة! اللافت دعوة رئيس لجنة الانتخابات المركزية لحضور اجتماعات اللجنة التنفيذية، وهو امر ذات امر سياسي على الرغم ان دور لجنة الانتخابات هو فني واداري، وكأن الدعوة تؤشر على رغبة المستوى السياسي التاثير على قرار لجنة الانتخابات سيما وان الجهة المخولة اعلان تعذر اجراء الانتخابات هي لجنة الانتخابات المركزية. بالتوازي مع كل ذلك تسرب اليوم خبر مفاده ان كل رؤساء مراكز الاقتراع هم تابعين لحركة فتح، وحماس ابدت امتعاضها لرئيس لجنة الانتخابات لهذا الامر.

المحزن ان القيادة الفلسطينية تطالب بتدخل دولي لاجراء الانتخابات من خلال البريد الاسرائيلي، أي مطلب هذا واي منطق سياسي، هل انجاز انتخابات اهل القدس من خلال موظفي البريد الاسرائيليين يمثل انجازا ومطلبا وطنيا! امام كل هذا اللغط ولضمان اجراء الانتخابات في كل الاراضي الفلسطينية وعلى رأسها القدس اقترح الخطوات التالية:

1- تشكيل مجلس تنسيقي من الكتل المترشحة لانتخابات التشريعية مكون من ممثل عن كل منها يقود الجهد الدبلوماسي والسياسي والشعبي والاتصال مع الجهات الدولية والعربية لضمان اجراء الانتخابات. وان يكون اداة ضغط على القيادة الفلسطينية في السلطة وحماس كي لا يترك القرار بيد افراد بهذا الشأن حيث ان بيان القيادة الفلسطينية الصادر عن اللجنة التنفيذية واللجنة المركزية يعكس حالة من الضعف امام الموقف الاسرائيلي بدلا من صلابة الموقف والاصرار على اجراء الانتخابات في القدس . وعلينا ان نخرج من اي عقده تتعلق بالقنصليات، وان تتطلب الامر ان تقوم القوى الوطنية والاسلامية ان تدخل بيتا بيتا في القدس لاجراء الانتخابات فعلينا ان نفعلها.

2- استعادة دور ومكانة القدس من خلال اعادة الاعتبار للشخصيات المقدسية الدينية والثقافية بحيث يتم استدعاء القطاع الخاص الفلسطيني في مدينة القدس والشخصيات التي تم استبعادها من قبل السلطة في القدس امثال الشيخ عكرمة صبري وعبد القادر فيصل الحسيني والمؤسسات المسيحية والعائلات المقدسية العريقة وكذلك المؤسسات الطبية والاهلية كي تكون جزء من جسم يقود تنظيم الانتخابات مع لجنة الانتخابات المركزية دون تدخل في عمل لجنة الانتخابات.

3- اقترح ان يشكل المرشحين (60 ) من مدينة القدس اطار موحد للتنسيق مع قوى العمل الوطني والاسلامي والمسيحي لضمان وضع تصورات عملية لاجراء الانتخابات في مدينة القدس من خلال سكرتاريا للعمل الوطني تنشئ وبشكل خاص لضمان اجراء الانتخابات في القدس.

4- طالما ان من صوت في الانتخابات الاخيرة من خلال البريد الاسرائيلي لم يتجاوز 4% من عدد المصوتين فلماذا لا يتم ضمان عدد من المقاعد للقدس على الفرض ان من صوت في الانتخابات دون القدس وصل الى مليون ونصف ناخب، فنقوم بتقسيم هذه الاصوات على 15 محافظة ويضاف الناتج الى المحافظة رقم 16 وهي القدس بحيث تقسم هذه الاصوات على جميع الكتل الانتخابية المترشحة بالتساوي بذا نكون قد ضمنا وجود القدس مرتين .

5- على قائمة المستقبل الطلب من الامارات والبحرين الدول التي طبعت مع الاحتلال ان تتدخل سياسيا لاجراء الانتخابات ودعوتهم الى ارسال مراقبين للاشراف على الانتخابات.

6- نرى ان على لجنة الانتخابات ان تبادر ودون أي استحياء لاعلان موقفها من انها تضع كل السيناريوهات لاجراء الانتخابات وان تضع خطط بديلة وعملية، وعدم رهن كل ذلك بما ورد في اتفاق اوسلو حيث اننا نعلم انه لم يبقى من اوسلو الا اسمه.

7- نعتقد ان وقت العمل قد حان، فان كان دحلان وانصاره يرغبون بصدق بالانتخابات عليهم ان يتحملوا جزء من هذه المسؤولية وان كانت فتح تريد الانتصار لتاريخها عليها ان تقبل بان تعمل مع كافة الاطياف في القدس، وان كان على حماس ان تفعل شئ فعليها ان تربط صفقة التبادل باجراء الانتخابات في القدس وان كان على اليسار ان يكون له كلمة فعليه ان يتحرك ويساهم في العمل مع الكل الوطني داخل اسوار القدس، وان كانت قائمة الحرية وطفح الكيل وقائمة المستقلين التي يقودها خليل عساف وقائمة نزار بنات والكل الفلسطيني ونبض الشعب ونبض البلد وكل كتلة اخرى ان تقوم بخطوات مشتركة نحو انجاز الانتخابات في كافة الاراضي المحتلة وعلى راسها القدس.

في ظل كل ذلك اسرائيل تضع سيناريو لالغاء الانتخابات خوفا من فوضى في الشارع الفلسطيني، وامريكا ترسل وفدا الاسبوع القادم للاجتماع مع اسرائيل وممثلي السلطة للنقاش حول الانتخابات.

رغم كل ذلك نعتقد ان الكتل المستقلة تستطيع ان تبادر لتشكيل هذا الجسم التنسيقي للكتل المرشحة وعلى المرشحين المستقلين في القدس ومنهم محمود زحايكة وفدوى صليبا ان يبادروا لتشكيل جسم للمرشحين المقدسين لضمان اجراءها بالاتصال مع كل مرشحي القوى لفرض القدس على الاجندة والتاكيد على الموقف السياسي الفلسطيني ان لا انتخابات الا في القدس، وان ذلك ممكن ، حيثما كانت الارادة كان القرار، فهل ننتصر للقدس وفلسطين ولنتذكر ان كل الاراضي الفلسطينية ما زالت محتلة !!!!.