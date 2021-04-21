الصحة: 18 حالة وفاة و1748 اصابة بفيروس كورونا في الضفة وغزة

وطن: أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الأربعاء، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.8%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.1%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طوباس 22، جنين 83، طولكرم 40، نابلس 144، قلقيلية 18، سلفيت 8، الخليل 48، رام الله والبيرة 85، بيت لحم 25، أريحا والأغوار 5، ضواحي القدس 2"، قطاع غزة 1268.

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طوباس 45، جنين 149، طولكرم 13، نابلس 190، قلقيلية 27، سلفيت 3، الخليل 204، رام الله والبيرة 88، بيت لحم 87، أريحا والأغوار 3، ضواحي القدس 2"، قطاع غزة 1725.

وتم تسجيل 8 وفيات في الضفة الغربية: " الخليل 4، بيت لحم 2، رام الله والبيرة 1، طولكرم 1"، وتم تسجيل 10 وفيات في قطاع غزة.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 164 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 43مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 474 مريضاً.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 167549، بينهم 34730 تلقوا الجرعتين من اللقاح.