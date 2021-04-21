رئيس قائمة "الحراك الفلسطيني الموحد" يؤكد لـ"وطن" تعرّضه للتهديد بلقمة عيشهِ في حال لم يسحب ترشحه للانتخابات

رام الله-وطن: قال الناشط الحراكي ورئيس قائمة "الحراك الفلسطيني الموحد"، خالد بديع دويكات، إنه تعرّض لتهديدات بفصله من عمله، في حال لم يسحب ترشّحه للانتخابات التشريعية.

وأكد دويكات لـوطن، أن مدير الموارد البشرية في أحد البنوك المحلية حيث يعمل، ساومه صباح اليوم الأربعاء، ما بين إنهاء خدماته أو سحب ترشحه للانتخابات.

وأوضح دويكات: "بعد طلب تقديم استقالتي، قلتُ له إن طلبه مخالف للقانون الذي لا يُلزم المرشح بتقديم استقالته في حال كان يعمل بالقطاع الخاص".

مؤكداً أنه رفض مبدأ المساومة، والتهديد بلقمة العيش، وأنه سيواصل حقه الديمقراطي في خوض الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 22 مايو/أيار.

وقال دويكات إن هذه الحادثة ليست الأخيرة، التي يتعرّض لها بعد الإعلان عن ترشّحه للانتخابات، فقد تم تحطيم زجاج سيارته مساء الخميس الماضي، وأوضح: "قدمت شكوى للجهات المعنية، ولم يتم الكشف عن الفاعل حتى الآن".