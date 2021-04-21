الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة

وطن: شنّت قوات الاحتلال، فجر اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات طالت عددا من المواطنين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت عددًا من المواطنين في الضفة فجر اليوم عرف منهم: نضال القواسمي من الخليل، والصحفي علاء الريماوي من رام الله، وشادي أبو غربية، وأحمد أبو غربية، وفادي أبو غربية من مدينة القدس.

فجر اليوم، أفادت مصادر محليّة، بأنّ قوات الاحتلال اعتقلت الزميل الصحفي علاء الريماوي، بعد اقتحام منزله في حي الإرسال بمدينة البيرة الضفة المحتلة، وتم نقله إلى جهة مجهولة.

وخلال عملية اعتقاله، أبلغ الصحفي الريماوي زوجته أنّه منذ هذه اللحظة سيشرع بإضراب عن الطعام رفضا لهذا الاعتقال التعسفي.