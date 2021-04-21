رئيس الاحتلال ريفلين يدرس نقل تكليف تشكيل الحكومة للكنيست

وطن: ذكرت صحيفة "اسرائيل اليوم" العبرية صباح يوم الأربعاء، أن رئيس الاحتلال رؤوفين ريفلين يدرس احتمال نقل تكليف تشكيل الحكومة إلى الكنيست في حال فشل بنيامين نتنياهو زعيم الليكود في تشكيلها خلال الأسبوعين المقبلين.

وبحسب الصحيفة، فإن التقدير السائد بالنظام السياسي هو عدم نقل التكليف لشخصية أخرى لتشكيل الحكومة في ظل انعدام فرص أي زعيم تكتل حاليًا في ذلك".

وتابعت، سيتم نقل التكليف للكنيست من أجل إجبار أعضائه لتكليف شخصية قادرة أن تحصل على دعم 61 مقعدًا، وبالتالي منع مزيد من الانتخابات.

وعند منتصف الرابع من مايو المقبل، ستنتهي مهلة الـ 28 يومًا الممنوحة لنتنياهو لتشكيل الحكومة، وفي حال أعيد التكليف لريفلين قبل هذا الوقت، فإن الأخير سيجري مشاورات هاتفية مع رؤساء الأحزاب في الكنيست للحصول على صورة محدثة للمرشح الذي يتمتمع بأعلى فرص لتشكيل الحكومة.

وفي حال طلب نتنياهو 14 يومًا إضافية، فإن ريفلين ووفقًا للقانون فإنه سيطلب منه تقديم شرح مفصل لمخططه من أجل السماح بتمديد الفترة.

ويسعى ريفلين إلى تشكيل الحكومة في أقرب وقت ممكن، خاصةً وأن ولايته ستنتهي في التاسع من يوليو المقبل.

وكان يائير لابيد زعيم حزب هناك مستقبل حذر من عدم نقل التكليف له في حال فشل نتنياهو في تشكيل الحكومة.