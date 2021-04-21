مصطفى البرغوثي يحذر من ارتفاع الإصابات والوفيات بكورونا في غزة

وطن: حذر د.مصطفى البرغوثي الامين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، من الارتفاع الحاد في الإصابات بوباء الكورونا في قطاع غزة، والارتفاع غير المسبوق في عدد الوفيات وما يشكله ذلك من ضغط على القطاع الصحي الذي يعاني أصلا من الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة.

وأكد البرغوثي على أهمية الإسراع في توفير كميات كبيرة من التطعيمات لسكان القطاع باعتباره السبيل الرئيسي للحد من انتشار الوباء في ظل الازدحام السكاني وصعوبة الأوضاع البيئية.

وحمل البرغوثي المتواجد حاليا في قطاع غزة حكومة نتنياهو المسؤولية عن تأخر وصول وقلة عدد التطعيمات بسبب تنكرها لمسؤولياتها كقوة احتلال واستمرارها في فرض الحصار على القطاع.

كما أكد على أهمية تعاون جميع مكونات القطاع الصحي في الضفة والقطاع لمواجهة مخاطر وباء الكورونا وتوفير التطعيمات ضده.