أسعار صرف العملات

الاحتلال يعتقل الصحفي علاء الريماوي من البيرة

اتحاد المقاولين بغزة يرحب باستعداد جهات مانحة تحويل قيمة الضريبة المضافة في المشاريع المستقبلية إلى ...

الاحتلال يقمع عشرات الشبان في "باب العامود" بالقدس المحتلة

دولة الاحتلال تستعد لجولة جديدة من التطعيمات ضد كورونا بعد 6 شهور