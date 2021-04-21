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أسعار صرف العملات

21.04.2021 07:07 AM
أسعار صرف العملات

وطن: جاءت اسعار العملات لليوم الاربعاء، كما يأتي:

الدولار:3.25
الدينار:4.58
اليورو:3.91

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