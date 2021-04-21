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وطن تحاور الدكتور حسن خريشة
"وطن" تحاور محافظ سلطة النقد حول تطوير صندوق "استدامة" لتمويل القطاعات الاقتصادية المتضررة
حالة الطقس: أجواء ربيعية معتدلة
أسعار صرف العملات
"آدم رام الله" يقتحم منصة يوتيوب بملايين المشاهدات
دعما للمنتج الوطني المقاوم.. "بال تريد" و "أوكسفام" تطلقان منصة بلدي للتجارة الالكترونية
"القائمة البرلمانية الافتراضية " .. محاكاة شبابية في رفض تهميش الشباب والنساء في المشاركة السياسية
الأشقر لـوطن: أي مرسوم بتأجيل الانتخابات فيه تجاوز للقانون الأساسي.. ناشط حقوقي لـوطن: التداول السلمي للحكم يمنع العنف
الاحتلال يعتقل الصحفي علاء الريماوي من البيرة
اتحاد المقاولين بغزة يرحب باستعداد جهات مانحة تحويل قيمة الضريبة المضافة في المشاريع المستقبلية إلى المقاولين مباشرة
الاحتلال يقمع عشرات الشبان في "باب العامود" بالقدس المحتلة
دولة الاحتلال تستعد لجولة جديدة من التطعيمات ضد كورونا بعد 6 شهور
واشنطن: المحادثات حول الملف النووي الإيراني في فيينا كانت إيجابية لكن الطريق ما زال طويلا
حكايتهم ..حكاية !!
القضية الفلسطينية في أروقة تطبيق "الكلوب هاوس"
الأردن يدين محاولات الاحتلال اللاشرعية لإخراج المقدسيين من منازلهم، ويؤكد ابرامه عام 1956 عقود لتأجر المقدسيين في الشيخ جراح
بالصور | الاحتلال يفرج عن الأسير أسامة معمّر عرابي نخلة من مخيم الجلزون
زوارق الاحتلال تطلق النار تجاه مراكب الصيادين في بحر غزة
الأوقاف في غزة: صلاتي العشاء والتراويح منزليًا بدءًا من الخميس
الاحتلال يغلق مدخلي قرية ام صفا دون وجود مبررات
أسعار صرف العملات
21.04.2021
07:07 AM
وطن
: جاءت اسعار العملات لليوم الاربعاء، كما يأتي:
الدولار:3.25
الدينار:4.58
اليورو:3.91
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