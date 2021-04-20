واشنطن: المحادثات حول الملف النووي الإيراني في فيينا كانت إيجابية لكن الطريق ما زال طويلا

وطن: قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن المحادثات حول الملف النووي الإيراني في فيينا كانت إيجابية، لكن الطريق للمضي قدما ما زال طويلا.

وأضاف برايس في مؤتمر صحفي له أن "مبعوث الولايات المتحدة إلى فيينا روب مالي كان يحاول إيجاد مناهج ملموسة بشأن الخطوات التي على إيران والولايات المتحدة اتباعها للعودة إلى الاتفاق النووي".

وتابع: "من المحتمل أن يكون أمامنا طريق أكثر مما هو خلفنا في هذه المرحلة".

وكان مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد أعلن في وقت سابق من اليوم أن "مباحثات فيينا تسير قدما على الرغم من الصعوبات والتحديات الموجودة"، لافتا إلى أن "الوفود المشاركة في فيينا ستعود إلى عواصمها لإطلاع المسؤولين فيها على مجرى المباحثات".

المصدر: "رويترز"