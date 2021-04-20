الأردن يدين محاولات الاحتلال اللاشرعية لإخراج المقدسيين من منازلهم، ويؤكد ابرامه عام 1956 عقود لتأجر المقدسيين في الشيخ جراح

وطن: أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، أن تثبيت المقدسيين على أرضهم وفي بيوتهم وحماية حقوقهم ثوابت دائمة في جهود المملكة من أجل إسناد الأشقاء الفلسطينيين.

وشددت الوزارة على لسان الناطق الرسمي باسمها السفير ضيف الله الفايز، على إدانة المملكة المطلقة محاولات الاحتلال اللاشرعية واللاإنسانية لإخراج الفلسطينيين من منازلهم وأراضيهم، ورفضها المساس بحقوقهم.

وأكدت أنه جرت وعلى مدى سنوات عملية بحث دقيقة ومطولة في سجلات الدوائر الرسمية الأردنية للوثائق التي تبيّن قيام وزارة الإنشاء والتعمير الأردنية سابقاً، بإبرام عقود تأجير وحدات سكنية لعدد من أهالي الشيخ جراح في العام ١٩٥٦.

وأوضحت الوزارة، أنه جرى في العام ٢٠١٩ وفي هذا العام تسليم السفارة الفلسطينية في عمان - بناءً على طلب من الجانب الفلسطيني- نسخٍ مصدقة من كافة الوثائق التي تم العثور عليها، وهي عبارة عن عقود إيجار ومراسلات وسجلات وكشوفات بأسماء المستأجرين، وكذلك تم تسليم السفارة نسخة مصدقة من الاتفاقية بين وزارة الإنشاء والتعمير ووكالة "الأونروا" عام ١٩٥٤، وأنّ عملية البحث مستمرة لوثائق تعود لأكثر من ستين عاما