بالصور | الاحتلال يفرج عن الأسير أسامة معمّر عرابي نخلة من مخيم الجلزون

وطن: أفرجت سلطات الاحتلال عن الأسير الشاب أسامة معمّر عرابي نخلة من مخيم الجلزون، مساء اليوم، بعد اعتقال دام نحو عام ونصف.

وكانت محكمة الاحتلال في "عوفر"، أصدرت بتاريخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2020، حكماً بالسجن الفعلي لمدة 16 شهراً، بحق الأسير أسامة، وغرامة مالية بقيمة 4000 شيقل.

واعتقل الشاب أسامة بتاريخ 19/1/2020 من منزله، بعد اقتحامه من قبل الاحتلال والعبث في محتوياته.

يُشار إلى أنّ أسامة هو شقيق الفتى الأسير أمل معمّر عرابي نخلة (17 عاماً) من مُخيّم الجلزون للاجئين الفلسطينيين.