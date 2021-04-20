غزة: فرض الإغلاق الليلي الشامل يومياً من المغرب حتى الفجر

وطن: في إطار مواجهة الارتفاع المستمر في أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في قطاع غزة، قال المتحدث باسم الداخلية في قطاع غزة إياد البزم، اليوم الثلاثاء، أنه تقرر فرض الإغلاق الليلي الشامل يومياً من أذان المغرب وحتى أذان الفجر، اعتباراً من يوم الخميس المقبل 22 أبريل، ولمدة أسبوع.

وأوضح، في تصريح صحفي، أن ذلك يشمل منع الحركة كلياً للمشاة والمركبات، وإغلاق جميع القطاعات والمحال التجارية، والمنشآت بما فيها المساجد.

وأكد على "استمرار منع حركة المركبات يومي الجمعة والسبت بشكل كامل، وستكثف الشرطة إجراءاتها الميدانية لضبط المخالفين، و"الإبقاء على سائر الإجراءات المعلن عنها سابقاً، وهي: استمرار حظر التجمعات في الأماكن العامة بما فيها الأفراح وبيوت العزاء، وإغلاق الصالات، والمنتزهات، والأسواق الشعبية الأسبوعية".

ودعا المواطنين لمزيد من الالتزام واتخاذ جميع إجراءات الوقاية والسلامة، وتقدير خطورة المرحلة الراهنة في ظل استمرار تفشي الوباء