غزة | ضبط شخص يروج لقطع أثرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي

وطن: ضبط قسم مباحث السياحة والآثار في شرطة غزة، شخصا يروج عبر مواقع التواصل الاجتماعي لبيع قطع أثرية وعملات نقدية أثرية بمحافظة رفح جنوب القطاع.

وأوضحت مباحث السياحة والآثار أنه ضمن متابعتها المستمرة لضبط مروجي الآثار، تم رصد أحد الأشخاص يروج صورًا لقطع أثرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرةً إلى أن طواقمها حددت عنوان الشخص بعد البحث والتحري.

ولفتت في بيان لها، إلى أنه جرى استدعاء الشخص المذكور والتحقيق معه، حيث أقرّ بحيازته قطعًا أثرية وترويج صورها للبيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت مباحث السياحة والآثار أنه تمت مصادرة 21 قطعة أثرية معدنية، وأربع قطع نقدية، لافتةً إلى أنه تم تحويل المضبوطات إلى الفحص الفني بوزارة السياحة والآثار في غزة لمعرفة ماهيتها، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.