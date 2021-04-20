بنك الإسكان يقدم طرودا غذائية للأسر المحتاجة خلال شهر رمضان المبارك

وطن: انطلاقاَ من مبدأ الشراكة الاجتماعية في المجتمع، وفي اطار الجهود والمساعي الرامية لمساندة ودعم المؤسسات والجمعيات التي تعتني بالفئات المحتاجة، قام بنك الإسكان وبالتعاون مع جمعية المهارات النسائية في جنين بالمساهمة بتقديم طرود غذائية لعدد من الاسرة المحتاجة.

وقد أكد أسامة حرزالله المدير الإقليمي لبنك الإسكان أن هذا التبرعات جاءت من واقع حرص البنك على المساهمة بالمسؤولية الاجتماعية والتي تعتبر من أوائل اهتماماته، وخاصة تلك الموجهة للفئات المحتاجة، كما واكد على اهمية الشراكة والتعاون وتوحيد الجهود في العمل الخيري والخدمة المجتمعية، بحيث يترتب على الجميع التعاضد ورفع اسمى قيم التآخي والمشاركة مع ابناء الوطن الواحد.

ومن جانبها شكرت مديرة الجمعية السيده ليلى شريم بنك الإسكان لتعاونه وتجاوبه في تقديم طرود الخير خلال شهر رمضان المبارك، وصرحت أن جمعية المهارات النسوية هي جمعية نشيطة ومعروفة في محافظة جنين بنشاطاتها الاجتماعية، الاقتصادية والثقافية طوال العام، وأكدت على دورها المستمر في تقديم المساعدات للأسر الفقيرة والمحتاجة، عدا عن المساعدات التي تقدم للطلبة المحتاجين في الجامعات والمدارس، وغيرها من المساعدات الانسانية.

هذا ويذكر بأن بنك الإسكان يقوم سنويا بتخصيص جزء هام من ميزانية المسؤولية الاجتماعية لنشاطات شهر رمضان المبارك، ايمانا منه بأهمية تقديم المساعدات المعنوية والمادية لذوي الدخل المحدود، لتغطية احتياجاتهم الأساسية التي تضمن لهم العيش الكريم.