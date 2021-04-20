بيت لحم: قوات الاحتلال تجرف اراضي في قرية الولجة

وطن: جرفت قوات الاحتلال اليوم الثلاثاء، مساحات واسعة من أراضي المواطنين في قرية الولجة شمال بيت لحم.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال الى جانب عدد من المستوطنين من مستوطنة "هار جيلو" المقامة على اراضي القرية رافقتهم جرافة عسكرية وقاموا بالتسلل من جهة الشارع الملتف حول القرية، ثم عملوا على تجريف أرض المواطن محمد عبد الجليل الحجاجلة.

وأضاف نشطاء ان عملية الاقتحام تمركزت في موقعي "الطنانير والسرج وجرى خلال ذلك تجريف مساحات واسعة من الاراضي التابعة لورثة المرحوم محمد عبد الجليل الحجاجلة وخلال ذلك جرى تقطيع اكثر من 50 شجرة من الزيتون والعنب.

وأشار شريف حجاجلة الناشط ضد الجدار والاستيطان إلى أن القوات قامت بتصوير بركس للأغنام، لافتاً إلى أن عمليات التجريف والتخريب للاراضي طالت منطقة جبل الرويسات.

وتابع "وخلال ذلك اعتدوا على المواطنين الذين هرعوا الى ارضهم للدفاع عنها، مضيفاً "ان الظلم مستمر وان عمليات التجريف الواسعة هي لتنفيذ اطماع المستوطنين في الاستيلاء على مزيد من الاراضي لصالح المستوطنة وهذه ليست المرة الاولى التي تقوم بها قوات الاحتلال مع المستوطنين للاستيلاء على الاراضي".