التنمية الاجتماعية تتسلم طرودا غذائية لدعم الأسر الفقيرة

وطن: تسلمت وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، من السفير التركي أحمد رضا ديمير، ومدير وكالة التعاون التركية "تيكا" أحمد شاتين قايا، ألفي طرد غذائي لتوزيعها من خلال مديرياتها المنتشرة بجميع المحافظات على الأسر الفقيرة والمنكشفة خاصة الأيتام والنساء.

وأكد وزير التنمية أحمد مجدلاني، خلال مراسم التسليم التي جرت بمقر الوزارة في مدينة رام الله، أن ما تقدمه "تيكا" يعكس الشعور بالمسؤولية لدى الحكومة التركية والشعب التركي تجاه فلسطين وشعبها والقدس التي تمثل رمز الوجود العربي والإسلامي في فلسطين، مثمنا هذه الخطوة التي تأتي في ظروف اقتصادية صعبة تمر بها دولة فلسطين.

وأوضح أن الوزارة وعبر التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، وفرت وما زالت العديد من الطرود الصحية والغذائية للمستفيدين المسجلين على قوائمها، وكذلك الجمعيات الخيرية التي تعنى بالنساء والمسنين والأطفال .

بدوره، أشار السفير ديمير إلى أن المساعدات التي تقدمها "تيكا" هدفها الوصول إلى الأسر الفقيرة في كل فلسطين ، وأن هذه المساعدات ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، وأن التعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية مستمر للوصول للأسر الفقيرة في كل فلسطين.

وقال إن الطرود الغذائية تحتوي على مواد تموينية أساسية تسد بعض احتياجات الأسر الفقيرة في ظل جائحة "كورونا".