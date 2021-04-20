"أفق" والمرصد يعقدان نشاطات وورشات تدريبية لتعزيز المشاركة في الانتخابات وضمان نزاهتها

وطن: ضمن حملة تعزيز المشاركة في الانتخابات التشريعة العامة قام مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات وبالتعاون مع لجنة الانتخابات المركزية وبالشراكة مع مركز أفق للدرسات والأبحاث باجراء العديد من الورشات التدريبية التي استهدفت تعزيز نزاهة الانتخابات العامة.

وتم عقد سلسلة من ورشات العمل هذه في محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة حيث تم ايضا تدريب المشاركين على كيفية مراقبة نزاهة العملية الانتخابية واطلاق الموبايل اب الخاص بالرقابة على هذه العملية.

وتناولت الجلسات ثلاثة محاور رئيسية هي الاطار القانوني ونزاهة العملية الانتخابية، اجراءات لجنة الانتخابات المركزية و دور المراقبين المحايدين في تعزيز العمليات الانتخابية.

وقام كل منسق بالترتيب مع مجموعات المراقبين في المنطقة الخاصة بتنسيقه وتحديد المواعيد وتوضيح الهدف من اللقاء والتعريف عنه، وقام الأستاذ عارف جفال مدير مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات بافتتاح اللقاءات من حيث التعريف عن الهدف منها والتعريج على العملية الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية والتركز على قانون رقم 1 لسنة 2007 وتعديلاته، والتركيز على النظام الانتخابي النسبي والذي يتعامل مع قوائم وليس افراد اضافة الى انه يمثل اساسا لتقييم برامج القوائم وليس الشخوص.

ومن جهة ثانية تحدث عن مراحل العملية الانتخابية واهمية انجاح العلمية باكبر مشاركة ممكنة. ثم تحدث عن المحور الثاني الخاص بلجنة الانتخابات المركزية واجراءاتها واليات عملها، كما وتناول اجراءاتها بما يتعلق بتسجيل الناخبين وتسجيل قوائم الترشيح، واجراءات الدعاية الانتخابية وانتهاءا بدليل اجراءات الاقتراع والفرز واعلان النتائج. والعملية الرقابية والدور الذي سيقوم به المراقب ، بالإضافة الى تسليط الضوء على فكرة التطبيق التي تمت بالشراكة مع لجنة الانتخابات المركزية بهدف ان تتم عملية الرقابة بالشكل الاسهل والاسرع والادق على ان تتم العملية وفق البروتوكولات التي يتم اتباعها في العملية الرقابية، بقصد السرعة في جمع المعلومات والدقة كذلك اضافة الى المتابعة على عملية سير الرقابة من خلال معرفة المراقب في أي موقع متواجد واي ساعة تم رصد المعلومات.

وبدوره قام المدرب محمد أبو عياش قام بشرح التطبيق Marsad app وتوضيح كل أيقونة فيه بقصد تعريف المراقبين على اليات استخدام التطبيق وطريقة التعامل معه ومعلومات الدخول والخروج من التطبيق والانتقال من حقل لآخر وآلية إرسال المعلومة وتحميل ملفات بالإضافة.

ويشار إلى أن هذه اللقاءات عُقدت عبر تطبيق زووم خلال الاسبوعين الماضين في كل من محافظة الخليل وغزة وطولكرم ورام الله والقدس وطوباس وجنين ونابلس وبيت لحم وبلغ عدد المشاركين ما يزيد عن 200 مشارك ومشاركة من الناشطين والمهتمين بممارسة الرقابة على الانتخابات العامة المزمع اجرائها يوم 22 ايار 2021.