"القضاء الأعلى" و"سواسية 2" يناقشان تعزيز التعاون خلال الفترة القادمة

وطن: بحث رئيس المحكمة العليا/ محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عيسى أبو شرار، اليوم الثلاثاء، مع رئيس البرنامج المشترك لتعزيز سيادة القانون "سواسية 2" جملة من القضايا المشتركة.

وأوضح المستشار أبو شرار أن مجلس القضاء الأعلى أطلق ورشة مفتوحة للتطوير المؤسسي، وهو بصدد إطلاق خطته الاستراتيجية للسنوات الثلاث المقبلة. لافتاً إلى أن المجلس وبالشراكة مع الجهات الحكومية المختصة قام بتطوير الهيكل التنظيمي للسلطة القضائية ليكون أكثر استجابة لمتطلبات تطوير العملية القضائية.

وأكد المستشار أبو شرار أن السلطة القضائية تتجه نحو تفعيل برنامج الدبلوم في المعهد القضائي الفلسطيني ليكون الرافد الأساسي للجهاز القضائي، مشيراً إلى مساعي مجلس القضاء الأعلى إلى تصديق شهادات الدبلوم من وزارة التربية والتعليم العالي.

ونوه المستشار أبو شرار إلى أن مجلس القضاء الأعلى بصدد تفعيل وتطوير المكتب الفني للمحكمة العليا ليقوم بدوره وفقاً للقانون.

وعبر كريس ديكر عن اهتمامه بمتابعة الدعم اللوجستي المقدم من برنامج "سواسية 2" للمحاكم النظامية بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين الفلسطينيين.

وأبدى موافقته على طلب المستشار أبو شرار تمديد برنامج التدريب المستمر للقضاة، لفترة إضافية يتم الاتفاق على مدتها بالتنسيق بين الجانبين.



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