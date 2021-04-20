"الصحة": 31 حالة وفاة و2025 إصابة جديدة بكورونا في الضفة وغزة

وطن: أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 31 حالة وفاة و2025 إصابة جديدة بكورونا في الضفة وغزة.

وقالت إن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.5%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "قلقيلية 28، طوباس 22، سلفيت 13، نابلس 117، جنين 74، طولكرم 55، الخليل 61، رام الله والبيرة 61، بيت لحم 17، ضواحي القدس 3، أريحا والأغوار 3"، قطاع غزة 1556، مدينة القدس 15.

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "قلقيلية 70، طوباس 30، سلفيت 3، نابلس 212، جنين 235، طولكرم 36، الخليل 75، رام الله والبيرة 69، بيت لحم 28، ضواحي القدس 19، أريحا والأغوار 4"، قطاع غزة 1500، مدينة القدس 25.

وتم تسجيل 10 وفيات في الضفة الغربية "قلقيلية 2، نابلس 2، الخليل 2، جنين 4"، وتم تسجيل 21 حالة وفاة في قطاع غزة.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 165 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 46 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 484 مريضاً.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 166849، بينهم 25466 تلقوا الجرعتين من اللقاح.