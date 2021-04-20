21 وفاة و1556 إصابة جديدة بكورونا في غزة

وطن: أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 21 وفاة و1556 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، أنه تم إجراء 4194 فحصًا مخبريًا، وتسجيل 1500 حالة تعافٍ جديدة خلال المدة المذكورة.

وأفادت بأن إجمالي تراكمي للمصابين وصل إلى 92642، بينهم 19645 حالة نشطة، فيما بلغ عدد المتعافين 72199، والوفيات 798.

وأشارت إلى أن مجمل الحالات التي تحتاج لرعاية طبية في المستشفى وصل إلى 382 حالة، بينها 267 في حالة بين خطيرة وحرجة.

ولفتت الوزارة إلى أن إجمالي جرعات التطعيم ضد الفيروس، التي وصلت قطاع غزة، بلغت 81600 وهي تكفي 40800 شخص، مبينة أن عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح وصل إلى 33877 شخصًا.