الرئيس الصيني: العالم يحتاج إلى العدالة وليس إلى الهيمنة

وطن: قال الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم الثلاثاء، إن عالم اليوم يحتاج إلى العدالة وليس إلى الهيمنة.

وأوضح شي أثناء إلقاء كلمة رئيسية عبر دائرة الفيديو في حفل افتتاح المؤتمر السنوي لمنتدى بوآو الآسيوي لعام 2021، "يجب التعامل مع الشؤون العالمية من خلال مشاورات مستفيضة، ويجب تحديد مستقبل العالم من خلال العمل المشترك من قبل جميع الدول".

وشدد شي على أنه "يجب ألا نسمح بفرض القواعد المُصاغة من قبل دولة أو دول قليلة على دول أخرى، ولا نسمح للأحادية التي تنتهجها دول معينة بتحديد إيقاع العالم بأسره".

وأضاف أنه يتعين على الدول الكبرى أن تتصرف بطريقة تليق بوضعها وبإحساس أكبر بالمسؤولية.