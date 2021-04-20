اليوم الثلاثاء إضراب شامل في جامعة القدس

وطن: أعلن مجلس اتحاد نقابات أساتذة وموظفي الجامعات الفلسطينية، يوم الثلاثاء، إضرابا شاملاً في جميع مرافق الجامعة بما يشمل التعليم عن بعد والامتحانات والمختبرات والابراج وكلية بارد والدراسات العليا ولا يستثنى من ذلك أحد حتى تستجيب إدارة الجامعة إلى تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين.

وطالب المجلس في بيان وصل وطن، إدارة الجامعة التوقف فورا عن تهديد الموظفين ومحاربتهم في لقمة العيش.

وبحسب البيان، فإن: هذا إن دل على شيء انما يدل على تخبط ادارة الجامعة الدال عليه محاولاتها لحرف البوصلة عن جوهر القضية المتمثل بحقوق وحريات العاملين.