ميسا جيوسي تكتب لـ"وطن": الانتخابات الفلسطينية ما بين التحديات والفرص

يستعد الفلسطينيون المقيمون في الضفة الغربية وقطاع غزة للإدلاء بأصواتهم في انتخابات هي الثالثة في ترتيبها منذ توقيع اتفاقيات أوسلو في العام 1993. حيث عقدت الانتخابات الأولى في تاريخ السلطة الوطنية الفلسطينة ثلاثة أعوام عقب هذا الاتفاق ليتجه الفلسطينيون حينها لصندوق الانتخابات في سابقة لم تمر على المشهد الفلسطيني من قبل. انتخابات العام 1996 نتج عنها منح الشرعية لياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بوصوله لرئاسة السلطة الوطنية الفلسطينة بعد خسارة منافسته الوحيدة على منصب الرئاسة حينذاك سميحة خليل. وفي ذات الانتخابات تم اختيار أعضاء للمجلس التشريعي الفلسطيني الأول والذي ترأسه آنذاك أحمد قريع، ووصل عدد أعضاءه حينها 88 عضوا.

هذه الانتخابات لم تشترك فيها كافة أطياف الأحزاب السياسية الفلسطينية حيث رفضت حركتا حماس والجهاد الاسلامي المشاركة فيها لكونها انتخابات وصلت على عربة اتفاقية أوسلو التي كانت مرفوضة شكلا وموضوعا لدى كل منهما بالإضافة لبعض التنظيمات والأحزاب اليسارية.

واستمرت مخرجات هذه الانتخابات لعشرة سنوات لاحقة واصل بها ياسر عرفات رئاسة السلطة الفلسطينية لمدة ثمانية أعوام منذ انتخابه الى حين وفاته في نوفمبر من العام 2004، ومن ثم استلام رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية آنذاك محمود عباس لزمام الحكم بإنتخابات تلت وفاة ياسر عرفات بعام واحد، حيث اتجه الفلسطينيون لصندوق الانتخاب مرة ثانية لاختيار رئيس من بين سبعة مرشحين على منصب رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية معظمهم مستقلين أو محسوبين على حركات إسلامية ويسارية فلسطينية. لكن محمود عباس وهو مرشح فتح الوحيد آنذاك ورئيس اللجنة التنفيذية حظي بالنصيب الأكبر فيها واستمر بهذا المنصب إلى يومنا هذا حيث لم تعقد انتخابات رئاسية فلسطينية منذ ذلك الحين.

وكان المشهد الداخلي الفلسطيني على موعد مع تغيير جذري لم يكن متوقعا لدى الكثير من المراقبين، حيث عقدت في العام 2006 انتخابات تشريعية قررت حركة المقاومة الاسلامية "حماس" حينها خوص غمارها على غير ما كان معهودا منها. ولم يكن اشتراك حماس في الانتخابات مرتبطا بقبولها بما تمخص عن اتفاقية أوسلو، إنما يعود لتغييرات دراماتيكية حصلت على الصعيد الداخلي للحركة بعد قيام إسرائيل بإغتيال كثير من قيادات الصف الأول فيها وهنا نذكر أحمد ياسين مؤسس الحركة وزعيمها الروحي حتى اغتياله في 22 مارس 2004، لتنفذ إسرائيل بعد ذلك بأقل بشهر عملية اغتيال عبد العزيز الرنتيسي قائد الحركة في قطاع غزة .لكن الحركة أصدرت حينها منشوراً يقول بأن موافقتها على المشاركة في العملية الانتخابية التي هي أحد مخرجات اتفاقية اوسلو يأتي "إنطلاقاً من الشعور بالمسؤولية تجاه شعبنا وقضيته وكوننا نحمل منهاج الإصلاح والتحرر الذي باستطاعته المساهمة الفاعلة في تخفيف معاناة المواطن وتعزيز صموده وحمايته من الفساد وتحقيق العدالة في توزيع الثروات وتكافؤ الفرص، وتعزيزاً للوحدة الوطنية، اتخذت الحركة قرارها بالمشاركة في الانتخابات التشريعية الفلسطينية" على حد تعبير البيان.

تزامنا مع ذلك وفي خضم التحضير للعملية الانتخابية في العام 2006 أشارت الكثير من استطلاعات الرأي من مراكز وجامعات فلسطينية ذات مصداقية في الداخل الفلسطيني إلى تقدم حركة فتح بمراحل عن منافسها الأكبر حينها حركة حماس، وكان هناك شبه إجماع على أن نتائج الانتخابات وفقا لاستطلاعات الرأي تصب في صالح حركة فتح. لكن المفاجئة كانت في فوز حماس بأغلبية مقاعد المجلس التشريعي بواقع 74 مقعدا من المقاعد الـ 132 في حين أن حركة فتح حصلت على 45 مقعداً فقط. لم يكن هناك غبار على سير العملية الانتخابية ولم يشكك بمسارها أحد، فهذه الانتخابات وصفت حينها بالنزيهة بشهادة مراقبين دوليين توجها تقرير مركز كارتر الذي تولى حينها الرقابة على الانتخابات.

فازت حماس، وقام الرئيس الفلسطيني حينها محمود عباس بلقاء مرشح حركة حماس لرئاسة الحكومة اسماعيل هنية وطلب منه رسميا تشكيل الحكومة الجدية في مشهد لم يرق للكثيرين وعلى رأسهم إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. كان أهم ملامح رفض هذه النتائج واضحا في شروط اللجنة الرباعية وغيرها من العقبات التي وضعت أمام حماس لجعل مشاركتها في العملية السياسية الفلسطينية شبه مستحيلة. لم يمر الكثير من الوقت قبل أن ينشب نزاع بين الفصيلين الرئيسيين حماس وفتح تمخض عنه الكثير من العنف الذي شهدته الضفة الغربية وقطاع غزة أدى الى إنقسام عمره اليوم 14 عشر عاما. خلال هذه السنوات لم يشهد الفلسطينيون أي نوع من الانتخابات وأصيبت العملية الديمقراطية بشلل كامل. ولم تتمكن الكثير من الحوارات التي استضافتها عدد من الدول العربية على رأسها مصر وبعض من المحاولات الإقليمية الأخرى في جسر الهوة ما بين الأخوة الفرقاء. لكن المشهد كان يزداد تعقيداً وتجذر الانقسام ما بين حماس المسيطرة على قطاع غزة وفتح المسيطرة على الضفة الغربية. وظل الوضع على هذا الحال إلى يومنا هذا.

وهنا قد يثار التساؤل الهام حول لماذا الإصرار على عقد الانتخابات في الوضع الحالي بكل ما يشوبه من تعقيدات؟ ويمكن القول بأن انتخابات 2021 اضحت مطلوبة لأسباب كثيرة أهمها:

1- شعور الرأي العام الفلسطيني بإحباط عام يتمحور في تراجع دوره في المشاركة بالقرارت المتعلقة بالقضية الفلسطينية بشكل أساسي وبقرارات تمس حياته اليومية ومعاملاته بكافة نواحيها، وذلك بسبب غياب أدوات التغيير السياسي المتمثلة بالانتخابات وغياب عمل المجلس التشريعي مما يمنح الرئيس الفلسطيني سلطة إصدار القوانين بمراسيم رئاسية.

2- يُضاف إلى ما سبق، إدراك الشعب الفلسطيني بأن الإنقسام الكبير بين الفصيلين الرئيسيين لا بد وأن ينتهي وقد تكون هذه الإنتخابات في نظر البعض هي الخطوة الأولى في طريق تصالح حقيقي يتجاوز الاختلافات الداخلية وينظر للتحديات الأكبر التي تواجهها القضية الفلسطينية في هذه المرحلة الحرجة من تاريخها.

3- هناك شعور بالغضب الداخلي لما وصلت إليه القضية الفلسطينية إبان وجود الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في البيت الأبيض حيث أنه قام بخطوات لم يسبق لأي من الروساء الامريكيين القيام بها وعلى رأسها الاعتراف بالقدس كعاصمة لدولة إسرائيل متجاوزا كل الاتفاقيات والقوانين الدولية المتعلقة بوضع المدينة المحتلة. ويطمح الفلسطينيون في حال إجراء هذه الانتخابات بشكلها المطلوب أن تمنحهم هامشا للمناورة في الساحة الدولية خاصة مع وجود إدارة ديمقراطية في البيت الأبيض.

4- هذه الانتخابات أيضا من شأنها أن تجدد الشرعية لكافة مكونات المشهد السياسي الفلسطيني خاصة وأنها ستتم على ثلاث مراحل وفقا للمرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأولى للمجلس التشريعي في مايو ومن ثم أخرى للرئاسة في يوليو والمجلس الوطني في أغسطس من العام الحالي.

لكن وبالرغم من أهمية إجراء الانتخابات لما ذكر سابقا من النقاط إلا أن هناك في المقابل ضبابية تشوب المشهد تجعل الكثير من المراقبين للشأن الداخلي الفلسطيني يجزمون بعبثية إجراء هذه الانتخابات بشكلها وتوقيتها الحالي لأنها تقف بمواجهة عاصفة من أسباب التي قد تقود أي من مراحلها لفشل قد لا تحمد عقباه لعوامل يلي ذكرها:

1- تحدث هذه الانتخابات في ظل انقسام عمره 14 عاما لم تفلح قيادات فتح وحماس في إنهاءه بالتفاوض والوصول إلى نقاط تفاهم على قضايا محوريةـ فهل ستضمن نتائج الانتخابات هذه إنهاء هذا الانقسام أم تعيد تجذيره وتثبت ركائزه في النسيج الفلسطيني الهش بفعل عوامل كثيرة يظل الاحتلال أولها وأكثرها سطوة. وفي حال فشل وصول فتح وحماس إلى حال من التصالح كنتيجة لهذه الانتخابات قد يكون هذا الفشل هو القشة التي تقسم ظهر القضية التي تعاني أصلا من كسور يصعب جبرها.

2- ليس فقط الانقسام ما بين فتح وحماس هو ما يشوب المشهد، لكن فتح ذاتها مرت بتغييرات كثيرة ومتتالية خلال السنوات الماضية، وبعض هذه التغييرات كان لها عمق اقليمي ودولي. فعلى سبيل المثال أصدرت حركة فتح في يونيو/حزيران 2011 بيانا رسميا أعلنت فيه فصل القيادي في الحركة وعضو لجنتها المركزية محمد دحلان من عضوية الحركة، وإحالته إلى القضاء للتحقيق معه في قضايا متعددة. أضف إلى ذلك تشكيل قائمة تضم كل من ناصر القدوة وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومروان البرغوثي القيادي في فتح والقابع حاليا في سجون الاحتلال الاسرائيلي. لكن في المقابل لا تعاني حركة حماس من أي انقسامات داخلية ظاهرة ويعود ذلك لدورية اجراء انتخابات داخلية سرية يتم من خلالها تصويب أوضاع الحركة داخليا. وقد تكون انقسامات حركة فتح المتعددة في صالح حماس في هذه الانتخابات في حال قيامها.

يقف الفلسطينيون مجددا أمام اختبار لكنه هذه المرة في مشهد أكثر تعقيدا على الصعيدين الداخلي الاقليمي والدولي، ولعل المطلع على حيثيات القضية الفلسطينية بكافة تعقيداتها يدرك جيدا بأن الوضع الفلسطيني يمر بمرحلة قد تكون مفصلية في تاريخه لعب بها الانقسام ما بين فتح وحماس دورا كارثيا وأفقد القضية زخمها على الساحة الدولية. ليس هذا فحسب لكن قضايا شائكة أخرى تتعلق بهذه الانتخابات لازالت عالقة حتى وقت كتابة هذا النص لعل من أهمها واشدها حساسية في الوقت الحالي هي مشاركة المقدسيين في هذه الانتخابات وسط تعنت اسرائيلي وجدل فلسطيني حول الآليات. وحده الوقت هو الذي سيوضح ملامح المشهد القادم.