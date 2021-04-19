الاحتلال يُحاكم أسيرين ويفرج عن آخر قضى محكوميته

وطن: أصدرت سلطات الاحتلال، اليوم الاثنين، على أسيرين من جنين ورام الله أحكامًا جديدة، فيما أفرج عن آخر من القدس المحتلة بعد أن قضى محكوميته.

وحكمت على الأسير عبد الخالق فتحي حسين من جنين بالسجن الفعلي لمدة عامسن وغرامة 6 آلاف شيكل، والأسير مراد وضاح عامر من نابلس بالسجن الفعلي لمدة عام ونصف وغرامة 4 آلاف شيكل، والأسير مهند أبو عاهور (25 عاماً) من بيت لحم بالسّجن الفعلي لمدة 58 شهرًا، وغرامة مالية بقيمة 6 آلاف شيكل.

يذكر أن الأسير أبو عاهور معتقل منذ أيلول العام الماضي، وهو أسير سابق أمضى ما مجموعه قرابة الـ4 سنوات سابقًا.

كما مددت محاكم الاحتلال توقيف الأسير خالد بعيرات ( نمورة) من قرية كفر مالك في رام الله حتى يوم الأربعاء القادم، وعضو لجنة أهالي أسرى بلدة حزما بسام عبد السلام صلاح الدين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، والأسير وليد محمد زكي من نابلس لمدة أسبوع.

وأفرج الاحتلال عن الأسير ربحي خضر أبو الحمص من قرية العيسوية بالقدس بعد اعتقال دام 6 أشهر وهو أسير محرر بصفقة تبادل الأسرى عام 1985 بعد اعتقال دام 17 عاماً، وسوف يخضع لحبس منزلي ليلي لثلاثة أشهر، والأسير فراس عزام فريد من جنين بعد قضاء محكوميته البالغة عام.

ويُعاني الأسرى في سجون الاحتلال أوضاعًا معيشية صعبة، نتيجة الممارسات القمعية والعقاب الجماعي وحرمانهم من ابسط حقوقهم المشروعة التي نص عليها القانون الدولي، حيث تحتجز سلطات الاحتلال نحو 4500 أسيرًا في سجونها بينهم 140 طفلاً، و41 سيدة