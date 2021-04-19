العاروري: جاهزون لمعركة الانتخابات في القدس عبر اصطفاف وطني شامل في مواجهة الاحتلال

وطن: قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صالح العاروري، يوم الإثنين، إنه يجب أن تجرى الانتخابات في القدس، ولا يجوز الارتهان لموافقة الاحتلال.

وأضاف العاروري، في لقاء تلفزيوني عبر فضائية الأقصى، إن التراجع عن الانتخابات بسبب رفض الاحتلال هو استسلام وهزيمة أمام العدو.

وتابع: "نحن جاهزون لمعركة الانتخابات في القدس عبر اصطفاف وطني شامل في مواجهة الاحتلال".

وثمن العاروري، موقف لجنة الانتخابات باعتبار كل مواطن مقدسي مسجل في سجل الناخبين تلقائياً.

وذكر العاروي، بأن التوافق الوطني الشامل على معركة القدس، قد يكون الطريق الأضمن لتراجع العدو عن رفضه.

وأضاف: "ممكن أن تتحول معركة القدس إلى شرارة انتفاضة وطنية فلسطينية".

وأكد أن انتخابات التشريعي هي مرحلة في مسار متكامل نهايته نظام فلسطيني مستند لإرادة شعبية حرة.