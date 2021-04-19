مصطفى البرغوثي لـ"وطن": لن يقبل أي فلسطيني باستثناء القدس من الانتخابات

رام الله-وطن: يستكمل الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، زيارته إلى قطاع غزة التي بدأت أمس الأحد، لتأكيد وحدة الشعب والأرض والوطن، ولقاء المواطنين والاستماع لهمومهم، وبحث سبل التغيير وإنهاء الانقسام.

وأوضح البرغوثي لـوطن أنه التقى خلال جولته في القطاع، بلجنة الانتخابات المركزية، وشكرهم على ما يقومون به من أجل ضمان حرية ونزاهة الانتخابات.

وحول تأجيل الانتخابات في حال رفض الاحتلال إجرائها في القدس المحتلة، قال البرغوثي: لن يقبل أي فلسطيني باستثناء القدس من الانتخابات، لأنها عاصمتنا ووطننا، خصوصاً بعد صفقة القرن وما يمثله استثنئها من خطورة.

وأضاف: نحن مصممون أن تكون القدس جزء من الانتخابات الديمقراطية، ولكن هذا لا يعني أن نستسلم للاحتلال، ويجب إجراء الانتخابات برغم أنف الاحتلال كشكل من أشكال المقاوم، وهناك آليات لإجرائها في القدس، بشرط أن يتعاون الجميع بتحقيق ذلك.

مؤكداً أن الجهود والاتصالات متواصلة مع المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي، كي يضغط لوقف تعديها على الانتخابات الديمقراطية، ومحاولاتها المس بها من خلال التهديد بمنعها في القدس أو من خلال الاعتقالات التي تنفذها ضد المرشحين.

وأوضح البرغوثي أن اجتماعاً عقد بمشاركة جميع القوى الفلسطينية، وتم الاتفاق على أربع نقاط فيما يخص القدس:

1- لا انتخابات بدون القدس.

2- ولن نعطي "إسرائيل" الحق باستخدام الفيتو على إجرائها.

3- إن حاول الاحتلال منعها سنجريها كمقاومة شعبية على الأرض.

4-الضغط على المجتمع الدولي لوقف تدخلات الاحتلال.