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الاحتلال يفرج عن الاسير ربحي أبو الحمص من العيسوية

19.04.2021 05:07 PM
الاحتلال يفرج عن الاسير ربحي أبو الحمص من العيسوية

وطن: أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ، يوم الاثنين، عن الأسير ربحي خضر أبو الحمص (72 عاما) من سجن بئر السبع، بعد اعتقال دام 6 أشهر.

والمحرر أبو الحمص من سكان قرية العيسوية، أفرج عنه الاحتلال اليوم بشرط الحبس المنزلي الليلي لمدة 3 أشهر من الساعة العاشرة ليلا حتى السادسة صباحا.

وكانت محكمة الاحتلال أصدرت حكما بسجن الحاج السبعيني لمدة 9 أشهر، وسلم نفسه في مستهل شهر أكتوبر/تشرين الثاني العام الماضي لقضاء محكوميته.

يذكر أن أبو الحمص قد تحرر بصفقة تبادل الأسرى في عام 1985، بعد اعتقال دام 17 عاما في سجون الاحتلال.

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