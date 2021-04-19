الاحتلال يحتجز الأسير المضرب عماد سواركة في ظروف قاسية بعزل عسقلان

وطن: قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، الاثنين، إنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي احتجزت الأسير عماد سواركة المضرب عن الطعام منذ 34 يومًا في عزل سجن عسقلان بظروف احتجازية قاسية وظروف صحية صعبة.

ولفتت الهيئة، إلى أنّ الأسير سواركة المدرب عن الطعام احتجاجًا على اعتقاله الإداري يعاني من إرهاق وهزال عام بالجسم وآلام في البطن والرأس والمعدة وصعوبة في شرب الماء، موضحة أنّه قد فقد أكثر من 12 كغم من وزنه.

وأوضحت أنّ الزنزانة الانفرادية التي يقبع بها الأسير سواركة سيئة وتفتقر للتهوية والنظافة، ومساحتها ضيقة للغاية وتنتشر بداخلها الحشرات، ورائحتها كريهة.

ونوّهت إلى أنّ 4 أسرى في سجون الاحتلال يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام، منهم 3 أسرى رفضًا لاعتقالهم الإداري، وهم كل من الأسرى عماد سواركة، والأسير سائد أبو عبيد مضرب عن الطعام منذ 16 يومًا، فيما يواصل الأسير مصعب الهور إضرابه منذ 9 أيام، ومهند العزة 45 عامًا من بيت لحم منذ 9 أيام، والمضرب للمطالبة بنقله من زنازين سجن "جلبوع".