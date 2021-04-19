بيت لحم.. إطلاق أسبوع الطيور السابع عشر

وطن: أطلق مركز التعليم البيئي / الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة، بالتعاون مع سلطة جودة البيئة من محطة طاليثا قومي ببيت جالا اليوم فعاليات الأسبوع الوطني السابع عشر لمراقبة الطيور وتحجيلها.

ويشمل الأسبوع، الذي يُعد ثمرة مؤتمرات المركز للتوعية والتعليم البيئي السنوية، تظاهرة بيئية تُنفذ بالتزامن مع موسمي هجرة الطيور الربيعية والخريفية، وتسعى إلى حماية التنوع الحيوي، وتسلط الضوء على طيور فلسطين وبيئتها، وتنشر رسالة للحفاظ على الحياة الربية، وعدم المس بها.

واستقبل المركز اليوم 60 طالبًا من رياض أطفال "طاليثا قومي" على مجموعات وبإجراءات وقائية شاهدت تحجيل الطيور، وتجولت في الحديقة النباتية، وزارت متحف التاريخ الطبيعي الذي يضم أكثر من 2500 عينة لطيور وزواحف وأسماك وبرمائيات فلسطينية محنطة منذ عام 1902.

وبيّن المدير التنفيذي للمركز سيمون عوض أن الأسبوع يراعي هذا الموسم الجائحة والإجراءات الصحية الوقائية، وينفذ فعاليات ميدانية لمراقبة الطيور وتحجيلها في بيت لحم، وبرية القدس، ومرج ابن عامر وصانور في محافظة جنين، كما يتضمن أنشطة وورشًا توعوية ومسابقات لعصفور الشمس الطائر الوطني لفلسطين، وتوظيفًا لمنصات التواصل الاجتماعي للتعريف بطيور فلسطين وما تتعرض له من تهديدات، وسيحتضن فعاليات مهرجان الربيع السنوي، الذي ينطلق الجمعة بمشاركة مدارس من محافظتي بيت لحم ورام الله والبيرة.

وأكد أن الأسبوع المشترك مع سلطة جودة البيئة دعوة مفتوحة لحماية التنوع الحيوي في فلسطين بكل الوسائل، وتربية الأجيال الناشئة على ثقافة رعايته، وهو الذي يمثل 3% من التنوع الحيوي في العالم، فيما يلون (373) نوع طيور محافظات الوطن، تشمل (22) رتبة و(64) عائلة أساسية، و(30) عائلة فرعية، و(186) جنسًا.

ويملك "التعليم البيئي" محطة مركزية لمراقبة الطيور وتحجيلها في بيت جالا، ودش محطات موسمية في أريحا والأغوار، وطولكرم، ومرج ابن عامر وفقوعة بمحافظة جنين، وعش غراب ببيت ساحور، ويحث المؤسسات والمجتمع على إعادة تصويب علاقته بمحيطه البيئي، وعدم استنزافه.