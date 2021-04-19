الوزير غنيم يلتقي مجلس الخدمات المشترك لجنوب شرق نابلس

وطن: التقى رئيس سلطة المياه م. مازن غنيم في مكتبه اليوم برئيس وأعضاء مجلس الخدمات المشترك لجنوب شرق نابلس للتخطيط والتطوير للإطلاع على احتياجات هذه المناطق المتعلقة بكميات المياه وآليات التوزيع، والحلول التي من الممكن القيام بها لتحسين الوضع المائي وزيادة كميات المياه لتلبي الاحتياجات.

فقد اكد رئيس المجلس ان المنطقة تعاني من نقص المياه وخاصة في فصل الصيف وان مناطق عقربا وتلفيت وقريوت وقبلان وعورتا تعاني حاليا من نقص في كميات المياه الواصلة اليها وهي لا تسد احتياجات المواطنين، آملين من سلطة المياه العمل على إيجاد حلول بديلة تساهم في زيادة كميات المياه.

وفي هذا الإطار أكد م. غنيم على أنه سيتم بحث الحلول المناسبة لإيصال المياه إلى كافة التجمعات بالكميات اللازمة، موعزا لذوي الاختصاص دراسة احتياجات ومطالب هذه القرى ورفع التوصيات المناسبة من أجل القيام بالإجراءات اللازمة لتحسين الوضع المائي فيها، إلى جانب المتابعة مع جهات الاختصاص القضايا المتعلقة بالتعديات والسرقات على خطوط المياه لاتخاذ الاجراء القضائي بحق المعتدين.