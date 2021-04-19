وطن: أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الاثنين، تسجيل 30 حالة وفاة و1529 اصابة جديدة بكورونا في غزة والضفة باستثناء القدس.

وقالت إن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.6%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طوباس 30، سلفيت 25، طولكرم 48، جنين 83، نابلس 124، الخليل 84، قلقيلية 15، أريحا والأغوار 13، رام الله والبيرة 84، بيت لحم 17، ضواحي القدس 8"، قطاع غزة 998.

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طوباس 17، سلفيت 2، طولكرم 19، جنين 87، نابلس 110، الخليل 21، قلقيلية 35، أريحا والأغوار 10، رام الله والبيرة 134، بيت لحم 35، ضواحي القدس 3"، قطاع غزة 1550.

وتم تسجيل 14 وفاة في الضفة الغربية: "طوباس 2، طولكرم 2، جنين 1، نابلس 2، الخليل 2، قلقيلية 1، بيت لحم 4"، وتم تسجيل 16 حالة وفاة في قطاع غزة.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 167 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 46 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 472مريضاً.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 166849، بينهم 25466 تلقوا الجرعتين من اللقاح.