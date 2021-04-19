إجراء الانتخابات داخل القنصليات الأوروبية في القدس المحتلة .. ما وجهة نظر القانون الدولي؟

رام الله - وطن : تمثل القدس التحدي الأبرز امام الفلسطينيين في طريقهم للوصول الى اجراء الانتخابات التشريعية في 22 ايار /مايو وفق المرسوم الرئاسي الذي حدد ذلك.

ولجأت السلطة الى طلب تدخل المجتمع الدولي وتحديدا الاتحاد الأوروبي لممارسة الضغط على حكومة الاحتلال للسماح بإجراء الانتخابات وفق اتفاقية أوسلو التي جرى خلالها تحديد تفاصيل إجراء الانتخابات في القدس.

وكشفت تقارير إعلامية ان القيادة الفلسطينية تلقت مقترحات عديدة، قدمتها دول غربية تدخلت مؤخرا من أجل دفع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لإجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس المحتلة، وقدمت بعض تلك الدول خلال الفترة الماضية عدة اقتراحات بديلة، تضمن مشاركة المقدسيين في الانتخاب فقط .

وتمثلت الاقتراحات بطرح دول اوروبية، بأن تفتح أبواب مكاتب تمثيلها في القدس المحتلة، لوضع صناديق اقتراع فيها تمكن سكان المدينة المحتلة من الاقتراع.

وحول وجهة نظر القانون الدولي في ذلك قال أستاذ القانون الدولي في جامعة بيرزيت ياسر العموري لوطن ان كافة الحلول التي يمكن ان تطرح على المستوى الإقليمي أو الدولي للالتفاف على المقدسيين الذين يمثلون جزءا من الشعب الفلسطيني كون القدس جزءاً من أراضي فلسطين المحتلة من ممارسة حقهم الطبيعي في العملية الانتخابية يمكن ان تأخذ أبعادا سياسية ولا تؤثر على المركز القانوني للقدس، بحيث ان مارس المقدسيين حقهم بالاقتراع او حرموا من ذلك بسبب الاحتلال.

واضاف العموري انه حسب قرارات الشرعية الدولية والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية وحسب أحكام وقواعد القانون الدولي فأن القدس تعتبر أرض محتلة ينطبق عليها اتفاقيات جنيف وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة وبالتالي فإن الإجراءات السياسية التي يمكن ان تُتخذ سوف تبقى في إطار البعد السياسي وهذا البعد لن يؤثر على المركز القانوني للقدس.

واضاف العموري ان ما يطرح هو عبارة عن حلول ذات طابع سياسي وهذه الإجراءات من أجل التوافق بشكل او بآخر على مخرج للإسرائيليين من أجل مساعدة الفلسطينيين للإدلاء بحقهم في الانتخابات، مشيرا ان هذه خطوات ممكنة ولكنها لا تغير من المركز القانوني للقدس، لان هذه خطوات سياسية.

أما بشأن ان كانت أراضي القنصليات والممثليات هي أراضي دولية وليست فلسطينية قال العموري ان "أراضي القنصليات والممثليات الأجنبية في القدس هي أراضي فلسطينية مقدسية وليس كما يشاع انها اراضي امتداد طبيعي لاقليم الدولة صاحبة القنصلية او الممثلية، هذا خطأ شائع وغير دقيق".

واكد العموري ان "الحصانات التي تُمنح في الممثليات الدبلوماسية والقنصليات هي خدمات وامتيازات وظيفية ولا تعتبر كأنها امتداد لدولهم، وكأن الذي يقترع سيدخل اراضي الممثلية كأنه دخل أراضي هذه الدولة، هذه مبالغات لا أساس قانوني لها".

ولفت العموري ان ما يطرح هي مسائل ذات طبيعة سياسية والموافقة عليها من عدمه سُيحكم عليه في الإطار السياسي وليس القانون.

من جانبه قال المدير العام لمؤسسة الحق شعوان جبارين لوطن، ان وجود بعض القنصليات في مدينة القدس سابق لقيام دولة الاحتلال وبالتالي هي موجودة في الأراضي الفلسطينية واستمرارها في القدس الشرقية هو اعتراف من قبلها بأنها أرض محتلة وهي موجودة لخدمة الفلسطينيين.

ولفت ان اي تصرف او سلوك من اي دولة او سفارة او قنصلية لا يؤثر على الوضع القانوني الرسمي للمدينة كونها أراضي محتلة، فهي بذلك بموجب القانون الدولي .

اما بخصوص ربط السفارات والقنصليات بموضوع الاقتراع، قال شعوان ان ذلك قد يكون أحد السيناريوهات التي قد تكون مطروحة من خلال توجه الناس اليها او الى مقر الامم المتحدة من اجل اظهار ممارسات دولة الاحتلال التي تمنعهم من التوجه للانتخابات، وهذا لا يعني الاعتراف انها ارض اسرائيلية.

وقال جبارين انه يجب ان لا ينظر لسيناريو واحد، بل يجب النظر لسيناريو استخدام المؤسسات الدينية والاجتماعية وأن تخصص أماكن لاستقبال الصناديق سواء في الاقصى او في كنيسة القيامة وحتى في الشوارع، لأنه يجب اعتبار المسألة كعنوان الاشتباك والدفاع عن عروبة وفلسطينية المدينة ومواجهة الاحتلال.

ولفت ان هذه السيناريوهات افضل 100 مرة من التوجه لصناديق البريد، لأنه حان الوقت الآن لقلب الطاولة حتى على المعايير السابقة، خاصة في ظل ان إسرائيل ترفض التعامل بها، لذلك يجب ان نرفض حتى الصيغة السابقة الى صيغة متطورة، وهذا لا يؤثر على الوضعية القانونية للمدينة بل يعززها برفض سياسة الاحتلال.