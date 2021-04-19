16 حالة وفاة و998 إصابة جديدة بكورونا في غزة

وطن: سجلت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الاثنين، ارتفاعاً جديداً في وفيات فيروس كورونا، ب16 حالة وفاة، و(998) إصابة جديدة.

وأفاد التقرير الوبائي، ان الوزارة أجرت 2344 فحصا مخبريا خلال ال 24 ساعة الماضية، فسجلت تعافي 1550 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

وبلغ اجمالي تراكمي للمصابين 91086 إصابة، واجمالي الحالات النشطة 19610 حالة، و اجمالي المتعافين 70699 حالة ، واجمالي الوفيات 777 حالة وفاة.

كما بلغ اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 415 حالة، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 301 حالة.

وبشأن التطعيمات، فبلغ اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 81600 جرعة وهي تكفي 40800 شخص، أما اجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح فبلغ 33213 شخص.