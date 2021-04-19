ماذا قال رئيس ريال مدريد بعد إعلان الحرب على يويفا؟

وطن:تعهد رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، بمساعدة كرة القدم على كل المستويات، وأخذها في مكانها الصحيح عالميا، وذلك بعد تعيينه رئيسا لرابطة دوري السوبر الأوروبي، وإعلان الحرب على الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بتدشين بطولة كبرى بمشاركة 12 من عمالقة القارة العجوز.

وشهدت الساعات الماضية حالة من الجدل والقيل والقال، بدأت بتسريب خطة انقلاب صفوة أندية البريميرليغ، السيري آ والليغا على الاتحاد الأوروبي، ثم ببيان شديد اللهجة من قبل اليويفا، هدد فيه بحرمان هذه الأندية من المشاركة في أي بطولة محلية أو قارية أو حتى عالمية، قبل أن تأتي لحظة الحقيقة، بإعلان تمرد 12 من عمالقة أوروبا على الاتحاد القاري واتحاداتهم المحلية، في خطوة وصفتها صحيفة “آس” بالتصاعدية وشديدة الخطورة.

وقال عراّب فكرة التمرد فلورنتينو بيريز في بيان رسمي “سنساعد كرة القدم على كل المستويات ونأخذها إلى مكانها الصحيح في العالم، هذه لحظة هامة وعلينا أن نكون على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقنا، كرة القدم هي الرياضة العالمية الوحيدة في العالم التي تضم أكثر من أربعة مليارات مشجع ومسؤوليتنا كأندية كبيرة هي الاستجابة لرغباتهم ومنحهم ما يريدونه دوما، وهذا ليس بالأمر السهل على الإطلاق”.

وتضم هذه الرابطة الثلاثي الإيطالي يوفنتوس، ميلان وإنتر، بالإضافة إلى كبار الليغا ريال مدريد، برشلونة وأتلتيكو مدريد، وأيضا الستة الكبار في الدوري الإنكليزي الممتاز مانشستر يونايتد، مانشستر سيتي، آرسنال، توتنهام، تشيلسي وليفربول.

وجاء في بيان إعلان الحرب على اليويفا “بالنظر للمستقبل، تأمل الأندية المؤسسة فتح خط المحادثات مع الاتحادين الأوروبي لكرة القدم (يويفا) والدولي (فيفا)، بحثان عن أفضل الحلول لبطولة دوري السوبر، ومن أجل كرة القدم العالمية، هناك حالة عدم الاستقرار في النظام الاقتصادي الحالي لكرة القدم الأوروبية بسبب تفشي جائحة كورونا، على مدار سنوات، كان هدف الأندية المؤسسة تحسين كفاءة وكثافة البطولات الأوروبية الحالية، وبشكل خاص، تكوين بطولة تضم أفضل الأندية واللاعبين الذين سيتنافسون فيما بينهم بشكل مستمر”.

مع هذا التصعيد، ترددت أنباء أن الاتحاد الأوروبي سيعقد اجتماعا طارئا صباح اليوم، قد يسفر عن مفاجآت مدوية، منها تأجيل مباريات الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا، أو إعلان باريس سان جيرمان بطلا لهذه النسخة، باعتباره النادي الوحيد في المربع الذهبي، المعارض لفكرة السوبر الأوروبي.

وحال جرت الأمور كما تم التخطيط لها، فسوف تنطلق النسخة الأولى لبطولة دوري السوبر الأوروبي في أغسطس المقبل، بمشاركة 20 فريقا، يتقدمهم الـ15 المؤسسين للبطولة، بالإضافة إلى 5 أندية أخرى ستتأهل سنويا بناء على أدائها، على أن تقام المباريات وسط الأسبوع، لمنع أي تعارض مع مباريات الدوري المحلي، غير أنه سيتم تقسيم الأندية الـ20 على مجموعتين، يتأهل منهما أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى ربع النهائي، فيما سيخوض أصحاب المركزين الرابع والخامس، ملحقا على بطاقتين.