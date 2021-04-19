إصابة خمسة أشخاص بجروح خطيرة في إطلاق نار بولاية لويزيانا الأمريكية

وطن: ذكرت محطة "كيه.إس.إل.إيه" التلفزيونية التابعة لمحطة"سي.بي إس" في ساعة متأخرة من مساء الأحد إن خمسة أشخاص نقلوا إلى المستشفى بعد إطلاق النار عليهم وإصابتهم بجروح خطيرة في حادث وقع في متجر خمور في شريفبورت بولاية لويزيانا الأمريكية.

ولم يُعرف على الفور المسؤول عن إطلاق النار. وقال التقرير إن السلطات وصفت الإصابات بأنها تهدد الحياة. وقال التقرير إن أربعة أشخاص كانوا خارج المتجر بينما كان شخص واحد داخل المتجر عندما وقع إطلاق النار.

وقال التقرير إن 11 وحدة شرطة انتشرت في المكان الذي وقع فيه الحادث في نحو الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي يوم الأحد.