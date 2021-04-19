أمضى في الاسر ست سنوات.. الاسير المقدسي محمد ناصر العباسي حراً اليوم

وطن: من المقرر ان تفرج سلطات الاحتلال، اليوم الاثنين، عن الأسير المقدسي محمد ناصر العباسي (27 عام) من سلوان بعد ان أمضى مدة محكوميته البالغة ست سنوات.

وكان محمد قد اعتقل بتاريخ 19/4/2015 ووجهت له المحكمة الاحتلالية الضلوع بالمواجهات والقاء الزجاجات الحارقة على البؤر الاستيطانية في البلدة، ففرضت عليه حكما بالسجن الفعلي اضافة لغرامة مالية بقيمة عشرة آلاف شيكل.

وحصل محمد على شهادة الثانوية العامة داخل السجن وحصل على بكالوريوس تاريخ من جامعة القدس المفتوحة.

وتنقل محمد في كافة السجون و سيتحرر من سجن رامون الصحراوي.