الاحتلال يقمع المصلين قرب باب العامود بالقدس

وطن: قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، لليوم السادس على التوالي المصلين بعد تأديتهم صلاة التراويح بالمسجد الأقصى المبارك، وخروجهم قرب باب العامود وشارع السلطان سليمان القريب من بابي العامود والساهرة.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال استخدمت المياه العادمة لقمع المواطنين الفلسطينيين قرب باب العامود بالقدس المحتلة، حيث اندلعت مواجهات مع عشرات المواطنين.

وتزامن ذلك مع حضور مستوطنين لعمليات القمع على رأسهم عضو الكنيست المتطرف اسراىيل سمودرتش بعد دعوات لمشاركة شرطة الاحتلال ودعمها في اعتداءاتها على المقدسيين.