"طيران الخليج" يبدأ ببيع تذاكر الرحلات المباشرة من وإلى دولة الاحتلال

وطن: أعلنت شركة "طيران الخليج" البحرينية، اليوم الأحد، عن فتح عملية بيع التذاكر للرحلات المباشرة من وإلى دولة الاحتلال، وفق ما نقلته القناة 12 العبرية.

وستقلع الرحلة التطبيعية الأولى للشركة في 3 يونيو المقبل عند الساعة الـ11:50 صباحا، وستستخدم طائرة من طراز "Airbus A320neo" وسيكون بها فئتين من التذاكر، درجة سياحية ودرجة رجال الأعمال.

وفي التفاصيل، يوجد في درجة رجال الأعمال 16 مقعدا، وفي الدرجة السياحية يوجد 120 مقعدا، وسعر التذاكر في الدرجة السياحية 299 دولارا وسعرها في درجة رجال الأعمال 1299 دولارا، بحسب بيان الشركة.

يأتي ضمن اتفاقيات التطبيع التي وقعتها البحرين وعدد من الدول العربية مع دولة الاحتلال.