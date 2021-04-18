بقلمٍ محفوفٍ.. " مروان البرغوثي " يثقبُ جدرانَ السجنِ اللامرئيّةِ

وطن : في غياهبَ لا تتبدّد؛ قلّبَ مروان البرغوثي الأوراقَ، نظرَ إليها مليًّا قائلًا لنفسهِ:"لماذا تغدو هذه الصفحاتُ بيضاءَ كأفقنا؟ لماذا لا نجعلها ملوّنةً؟". أسئلةٌ قرعتْ الأذهانَ، فتوقّدتْ كما توقّدَ أودسيوس (بطلُ ملحمةِ الأوديسا) وأبحرَ بسفينتهِ إلى إيثاكا، لكنّ أبا القسَّام لم يحظَ بسفينةِ، فاقتفى معجزةً صنعها من أوراقَ باليةٍ، وأقلامٍ ينزُّ حبرها باكيًا تعاطفًا منه مع ما يكتبهُ الأسرى إلى أهاليهم، وآنئذٍ؛ جعل (هداريم) حديقةً علميةً، ولم يستعجلْ قطفَ الثمار؛ لأنّه يؤمنُ أنَ أيًّا ثمرةٍ لا تقطفُ قبل نضوجها، وفي عامٍ من الزمنِ السرمديّ؛ حصلَ على شهادةِ (الدكتوراة) الّتي لم يحتفِ بها إلا عندما حصل عليها الآخرون من حائكي الحريةِ بخيوطِ التجلّدِ والصبرِ.

"المعلمون هم صانعو حرية الشعب الفلسطيني ومستقبله". عبارةٌ باحَ بها البرغوثي متيقنًا بأنّ النظريةَ العلميّةَ في العملِ الوطنيّ لا تنفصمُ عن المحرّكاتِ الأخلاقيةِ لهذا العمل، فكدّ في اجتراحِ الطرائقِ الّتي يستطيعُ من خلالها الأسرى أن يثقبوا الجدرانَ اللامرئيّة، فكلُّ شهادةٍ يحصل عليها أسير هي وثبةٌ نحوَ الشمسَ الفلسطينيّةِ التي يرنو هؤلاء لتقبيلِ أشعتها الفاترة، فأصبحَ (هداريم) سجنًا للزمنِ الإسرائيليّ، وأداةً في لعبةِ الابتزازِ الزمنيّ التي يمارسها الاحتلال مع الأسرى.

لم تقتصرْ كينونةُ أبي القسَّام على الجغرافيا الوطنيةِ؛ بل أصبحَ الأسيرُ القائدُ أكاديميًا محاضرًا، وأنشأ برنامجًا تعليميًّا لمختلفِ المراحلِ التعليميّة، ليصل عدد خريجي البكالوريوس من الأسرى إلى (189)، والماجستير إلى (109)، فيما وصل عدد الملتحقين ببرنامج البكالوريوس إلى (29)، والماجستير إلى (46).

عبر فيلم وثائقيٍّ بعنوانِ "ثورة النور في هداريم"؛ يتحدّثُ الأسرى المحرّرون عن تجربةٍ يتماهى فيها التاريخُ مع المستقبل ابتدعها الدكتور والقياديُّ (مروان البرغوثي)، وهو فيلم يتضمنُ نمذجةً لمفهومِ أبي القسَّام (السجنُ تربةُ المعجزاتِ)، كما ويتضمنُ سيرورةَ التعليم في السجونِ منْ طموحاتٍ شخصيّةٍ إلى فعلٍ جمعيٍّ.

وولد الأسير مروان البرغوثي عام 1959 وهو من بلدة كوبر في محافظة رام الله والبيرة، ويُعتبر أول عضو من اللجنة المركزية لحركة فتح، وأول نائب فلسطيني تعتقله سلطات الاحتلال وتحكم عليه بالسّجن المؤبد.

والأسير البرغوثي اُعتقل أكثر من مرة وكان أول اعتقال له حينما كان يبلغ من العمر (15 عاماً)، واعتقاله الثاني كان عام 1978، واعتقاله الثالث عام 1983.

وبعد الإفراج عنه عام 1983 التحق في جامعة بيرزيت واُنتخب رئيساً لمجلس الطلبة لمدة ثلاث سنوات متتالية، وعمل على تأسيس حركة الشبيبة الفتحاوية، وفي عام 1984 أُعيد اعتقاله لعدة أسابيع، وفي عام 1985 اُعتقل لمدة (50) يوماً تعرض خلالها لتحقيق قاسٍ، وفُرضت عليه الإقامة الجبرية في نفس العام، واُعتقل إدارياً في نفس العام.

وفي عام 1986 بدأ الاحتلال بمطاردته، إلى أن أُعتقل وجرى إبعاده، وعمل إلى جانب الشهيد القائد أبو جهاد.

وفي المؤتمر العام الخامس لحركة فتح 1989 اُنتخب عضواً في المجلس الثوري للحركة، وعاد إلى الوطن في نيسان/ أبريل عام 1994 واُنتخب نائباً للشهيد القائد فيصل الحسيني، وأمين سر حركة فتح في الضفة الغربية، ليبدأ مرحلة جديدة من العمل التنظيمي والنضالي إذ بادر البرغوثي إلى إعادة بناء تنظيم حركة فتح في الضفة الغربية، إلى أن أُنتخب عام 1966 عضواً في المجلس التشريعي لحركة فتح وكان أصغر عضو فيه.

وخلال انتفاضة الأقصى والتي كان من أبرز قادتها، اتهمته سلطات الاحتلال بتأسيس وقيادة كتائب شهداء الأقصى- الجناح العسكري لحركة فتح، وتعرض للمطاردة وإلى محاولتي اغتيال.

وفي 15 نيسان/ أبريل 2002 اعتقله قوات الاحتلال خلال اجتياح مدن الضفة، وتعرض البرغوثي لأشهر من التعذيب خلال التحقيق معه، ولأكثر من ألف يوم في العزل الانفرادي وتم الحكم عليه بالسّجن خمسة مؤبدات وأربعين عاماً.

وفي العام 2010 حصل البرغوثي من قسم العزل الجماعي في سجن "هداريم" على شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية من معهد البحوث والدراسات التابع لجامعة الدول العربية، وقد صدر للبرغوثي مجموعة من الكتب خلال سنوات الأسر الماضية منها كتاب "ألف يوم في زنزانة العزل الانفرادي."