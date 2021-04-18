8 قتلى وعشرات الإصابات نتيجة انقلاب قطار في مصر

وطن: لقي 8 أشخاص حتفهم على الأقل وأصيب العشرات اليوم الأحد نتيجة حادث خروج قطار طوخ عن القضبان.

وتوقفت حركة القطارات بالوجه البحري في مصر عقب خروج قطار 949 القاهرة/ المنصورة عن القضبان في سندهور بالقرب من طوخ والتي تبعد نحو 30 كيلو متر شمال العاصمة.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إصابة 97 شخصا في الحادث. وأوضح خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ 58 سيارة إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفيات بنها التعليمي، قليوب التخصصي، بنها الجامعي.

وأضاف مجاهد أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات، مؤكدا على أنه تم رفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع مستشفيات محافظة القليوبية.

يذكر أن القطار تحرك من القاهرة الساعة 1:20 بالتوقيت المحلي، ومخطط أن يصل المنصورة الساعة 5 مساء.