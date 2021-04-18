رئيس محكمة قضايا الانتخابات لوطن: المحكمة ردت جميع الطعون المقدمة اليها

رام الله - وطن: كشفت رئيسة لجنة قضايا الانتخابات ايمان ناصر الدين لوطن ان المحكمة في رام الله ردت اليوم الطعون التي قدمت إليها ضد مرشحين للمجلس التشريعي.

وقالت ناصر الدين ان الطعون تتعلق بالمواطنة ومن هو الفلسطيني الذي يحق له الترشح وباقي الطعون تتعلق بشروط الاستقالة قبل الترشح.

واوضحت ناصر الدين ان المحكمة في رام الله نظرت اليوم بـ 6 طعون في القوائم .

من جانبها قالت لجنة الانتخابات ان محكمة قضايا الانتخابات بهيئتها في الضفة الغربية وقطاع غزة ردت اليوم الأحد، 18 طعناً قدمت إليها ضد قرارات اللجنة بقبول ترشح قوائم ومرشحين للانتخابات التشريعية 2021.

وتناولت الطعون موضوعات تتعلق بأماكن إقامة مرشحين وشرط تقديم الاستقالات وتمويل الدعاية الانتخابية.

وأوضحت لجنة الانتخابات أن بهذا تنتهي مرحلة الترشح للانتخابات التشريعية 2021، لتبدأ فترة الدعاية يوم 30 نيسان الجاري، علماً أن آخر يوم لسحب طلبات الترشح للقوائم سيكون 29/4/2021.