مصادر في الأمانة العامة لاتحاد المعلمين لوطن: عودة التعليم الوجاهي للصفوف الإعدادية والثانوية الاحد المقبل

رام الله - وطن: قالت مصادر خاصة في الأمانة العامة لاتحاد المعلمين لوطن، ان التعليم الوجاهي للصفوف الاعدادية والثانوية سيعود يوم الأحد المقبل في المدارس.

ولفتت المصادر ان عودة التعليم الوجاهي للصفوف الاعدادية والثانوية سيكون على غرار التعليم للصفوف الابتدائية، اي التعليم المدمج بين التعليم الوجاهي والالكتروني.



وكانت الحكومة قد اعلنت عن انتظام الدوام المدرسي في جميع المدارس الحكومية والأهلية والخاصة، ووكالة الاونروا للصفوف الأساسية من الصف الأول إلى الصف السادس، بالإضافة للصف الثاني عشر "التوجيهي" ورياض الأطفال اعتبارا من 11 نيسان، مع اتباع نظام التعليم عن بعد وفقاً لما أعدته وزارة التربية والتعليم من خطط وبرامج لهذه الغاية لباقي الصفوف، وهو ما سيطبق على الصفوف الاعدادية والثانوية.