الشقيقان عبد الجواد ومحمد شماسنة يدخلان عامهما الـ29 في الأسر

وطن: دخل الأسيران الشقيقان عبد الجواد شماسنة (57 عامًا) وشقيقه محمد (51 عاما)، اليوم الأحد، عامهما الـ(29) على التوالي في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقال نادي الأسير، في بيان، إن الأسيرين شماسنة وهما من بلدة قطنة بالقدس، من الأسرى القدامى المعتقلين قبل توقيع اتفاق أوسلو وعددهم (26) أسيرا، اعتقلتهما قوات الاحتلال عام 1993، وحكم عليهما بالسجن المؤبد المكرر.

ولفت إلى أن والدتهم لم تتمكن من زيارتهم منذ 5 سنوات، بسبب أوضاعها الصحية، وتواصل سلطات الاحتلال حرمان أبناء الأسير عبد الجواد من زيارته لذرائع أمنية.

يُشار إلى أن الأسير عبد الجواد متزوج وله ثلاثة أبناء، ومحمد متزوج وله ثلاث بنات، ويقبعان اليوم في معتقل "نفحة".