بلدية الاحتلال في القدس تشرع بتحويل "كرم المفتي" لحديقة توراتية

وطن: أعلنت بلدية الاحتلال في القدس المحتلة أنها شرعت بتحويل "كرم المفتي" في حي الشيخ جراح إلى "حديقة توراتية" بتكلفة 28 مليون شيكل.

وأشارت البلدية في بيان، إلى أنه سيتم افتتاح الحديقة في غضون عامين على أرض مساحتها 25 دونمًا.

وقال البيان: "بدأت بالتعاون مع وزارة القدس والتراث وهيئة تنمية القدس، في بناء حديقة وادي الجوز، وهي الأكبر في القدس".

وأضافت: "ستشمل الحديقة، التي ستمتد على مساحة 25 دونمًا، مناطق جلوس وملاعب ومرافق رياضية، بما في ذلك تلك التي يمكن الوصول إليها للأشخاص ذوي الإعاقة، ومسارات المشي وركوب الدراجات، ومجمعات الجلوس المظللة، ومقهى، ومراحيض عامة، وملعبًا رياضيًا، ونافورة، ومناطق شاسعة للرياضة والاستجمام ومناطق للتجمعات والنزهات".

ولفتت بلدية الاحتلال إلى أنه سيتم تنفيذ المشروع من خلال شركة "موريا".

وأشارت إلى أنه سيكون الوصول إلي الحديقة متاحًا من خلال مسارات الدراجات في المدينة والمؤسسات العامة والمدارس التي سيتم بناؤها في المنطقة بأكملها.

وتقع أرض "كرم المفتي" مقابل منزل مفتي القدس الأسبق الحاج أمين الحسيني الذي تم تحويل الأرض الملاصقة إلى منزله إلى مستوطنة بعد هدم فندق شبرد.

ومؤخرًا، اقتحمت طواقم من "سلطة الآثار" الإسرائيلية وبلدية الاحتلال "كرم المفتي"، وشرعت بأعمال تمهيدية لإنشاء "حديقة توراتية" على أرضه، مدعية بحثها عن آثار في المكان.

وكانت سلطات الاحتلال استولت على قصر المفتي الحسيني، وأعطت إدارته لجمعية "عطيرت كوهانيم" الاستيطانية، والذي بدورها حولته لكنيس يهودي، وأقامت منذ عدة سنوات، 28 وحدة استيطانية على أنقاض الأرض لصالح المستوطنين.

(صفا)