مجلس القضاء الأعلى ينفي الأخبار المتداولة حول ندب عدد من القضاة

وطن: استنكر مجلس القضاء الأعلى نشر أخبار كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي، زعمت التنسيب الرئيس لندب عدد من السادة القضاة إلى العمل القانوني في مؤسسات الدولة، وهي محاولة يائسة لإثارة البلبلة في الجهاز القضائي.

وأكد المجلس في بيان له، أن ندب عدد من السادة القضاة العام الماضي، تم بموجب الصلاحيات التي منحها القرار بقانون رقم (17) لسنة 2019، وانتهت ولاية هذا التشريع بتاريخ 14- 1- 2021، وهو ما يكشف ضحالة ناشري الإشاعات في فهم التشريعات السارية.

وأهاب "المركز الإعلامي القضائي" باستقاء المعلومات الرسمية بكل ما يتعلق بالشأن القضائي من خلال منصاته الرسمية على مواقع التواصل، وموقع مجلس القضاء الأعلى على الإنترنت، وعدم الالتفات إلى الشائعات ومصدريها.