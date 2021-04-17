فيروس كورونا: عدد الضحايا يتخطى 3 ملايين حالة وفاة حول العالم

وطن: تخطى عدد حالات الوفاة المؤكدة بسبب وباء فيروس كورونا حول العالم 3 ملايين حالة، حسب إحصاءات جامعة جون هوبكنز الأمريكية.

ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه مدير منظمة الصحة العالمية أن العالم "يقترب من الوصول إلى أعلى معدل إصابة بالفيروس على الإطلاق" تم تسجيله.

وسجلت الهند التي تعاني حاليا الموجة الثانية للوباء أكثر من 230 ألف حالة إصابة جديدة خلال يوم السبت فقط.

وبلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس على مستوى العالم منذ بداية الوباء ما يقرب من 140 مليون حالة إصابة.