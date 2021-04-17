مركز القدس: 144 حالة اعتقال في النصف الأول من نيسان بينهم 4 مرشحين للانتخابات التشريعية

وطن: أشارت دراسة إحصائية أعدها مركز القدس للدراسات، إلى أن حالات الاعتقال التي نفذها جيش الاحتلال في مختلف مناطق الضفة الغربية في النصف الأول من شهر نيسان لعام 2021، بلغت 144.

وطالت الاعتقالات 6 سيدات من "الخليل وجنين والقدس وسيدتين من نابلس"، و5 أطفال منهم 3 أطفال من القدس، وطفل من نابلس وآخر من الخليل.

كما واشتملت الاعتقالات على 4 مرشحين لانتخابات المجلس التشريعي، وهم حسن الورديان من بيت لحم وناجح عاصي من رام الله وهما مرشحان عن حماس، وغادة أبو ربيع، مرشحة عن حركة فتح في القدس، وظاهر كميل مرشح "نبض البلد للمستقلين" من جنين وجرى الافراج عنه في وقت لاحق.

وجاء توزيع الاعتقالات وفق المحافظات على النحو الآتي: 47 حالة اعتقال في القدس، وهي المحافظة الأعلى من حيث الاعتقالات في النصف الأول من شهر نيسان، ثم بيت لحم بعدد اعتقالات 21، تليها محافظة الخليل بعد اعتقالات وصلت 18، ثم رام الله حيث بلغت نسبة الاعتقالات فيها 17 حالة اعتقال، ثم جنين بـ15 حالة، ثم محافظة نابلس الله بعدد اعتقالات بلغت 14 حالة، ثم محافظات قلقيلية وطولكرم وسلفيت بحالتين اعتقال من كل محافظة. بينما سُجّل 4 حالات اعتقال من أراضي الداخل. وشاب من غزة بزعم تسلله الى أراضي الداخل.