الشرطة تغلق محال تجارية وتحرر مخالفات سلامة عامة وتنهي بيوت عزاء في قلقيلية

وطن: أغلقت الشرطة وبمساندة الأجهزة الأمنية، أمس الجمعة، محلات تجارية وحررت مخالفات سلامة عامة وأنهت بيوت عزاء لغير الملتزمين بتنفيذ قرارات الحكومة الهادفة إلى الحد من انتشار فايروس كورونا في قلقيلية.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة ، انه وبعد ورود معلومات لغرفة عمليات شرطة المحافظة حول إقامة بيتين عزاء في المحافظة على الفور تحركت قوة من الشرطة تساندها الأجهزة الأمنية إلى مكان إقامة بيوت العزاء وعملت على فضها وتفريق المشاركين فيها ، كما قامت الشرطة بتحرير 10 مخالفات سلامة عامة لمواطنين وسائقين وأصحاب منشآت تجارية كما قامت بإغلاق 25 محلا تجاريا.

وأضافت بأن الالتزام بإجراءات السلامة العامة والتباعد الاجتماعي في ظل الحالة الوبائية التي تمر بها البلاد ضروري بهدف المحافظة على الصحة والسلامة العامة .