قائمة المبادرة الوطنية "للتغيير و إنهاء الانقسام" تدين إعتداء قوات الاحتلال على مؤتمر صحفي لقوائم انتخابية بمدينة القدس

وطن: أدانت قائمة "المبادرة الوطنية الفلسطينية للتغيير و إنهاء الانقسام " الاعتداء الآثم الذي قامت قوات الاحتلال على المؤتمر الصحفي لقوائم انتخابية بمدينة القدس هذا اليوم.

وفي بيان لها، قالت القائمة إنها تنظر بخطورة بالغة لهذا الاعتداء السافر بما في ذلك الاعتداء على عدد من المرشحين والمرشحات و اعتقالهم، واصفة إياه بالعنصرية والبلطجة التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق ابناء شعبنا المرشحين على القوائم الانتخابية و محاولة فاشلة للتشويش و الارباك لمنع اجراء الانتخابات بمواعيدها المحددة في غزة و الضفة و بالتحديد في مدينة القدس .

وأكدن قائمة المبادرة الوطنية التصميم مع مختلف القوائم على مجابهة سياسات الاحتلال، مطالبة المجتمع الدولي والدول التي تعهدت بضمان اجراء الانتخابات للتدخل الفوري للضغط على حكومة الاحتلال و لجمها عن ممارساتها القمعية ضد حق الشعب الفلسطيني في ممارسة الديمقراطية.